ولاية كليس تحدد مواعيد عبور السوريين إلى بلادهم في عيد الأضحى

أعلنت ولاية كليس التركية أن إجراءات عبور السوريين الراغبين في قضاء عيد الأضحى المبارك في بلادهم ستبدأ في بوابة "أونجو بينار" الحدودية، اعتبارًا من الأربعاء القادم.

وقالت الولاية، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه تم تخصيص نظام مواعيد عبر الإنترنت للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، والراغبين بالذهاب إلى بلادهم لقضاء العيد عبر بوابة "أونجو بينار" المقابلة لبوابة "باب السلامة" السوري.

وأشارت أن إجراءات الذهاب إلى مناطق آمنة مثل "إعزاز" و"مارع" و"صوران" و"أخترين" و"جوبان بي" و"عفرين" و"جرابلس" و"الباب"، ثم العودة ستكون متاحة عبر تقديم الراغبين بالذهاب لوثيقة طلب يتم الحصول عليها من الإنترنت.

كما سيتم تقديم وثيقة إذن سفر تمنح من قبل إدارة الهجرة التركية، فضلًا عن وثيقة التسجيل وبطاقة الحماية المؤقتة.

وأكّدت ضرورة اصطحاب بطاقات اللقاح للأطفال تحت سن الـ15 إلى جانب الأوراق المطلوبة.

وأوضح البيان أن ولاية كليس قد توقف إجراءات منح الإذن لعطلة العيد بشكل جزئي أو كلي، عند الحاجة، وأن العودة يجب أن تكون من نفس معبر الخروج.

وحسب البيان، فسيكون بإمكان المواطنين السوريين المقيمين في تركيا العبور إلى سوريا خلال الفترة ما بين 1 و18 أغسطس/ آب القادم، على أن تبدأ العودة اعتبارًا من 3 سبتمبر/ أيلول وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.