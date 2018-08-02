تشاوش أوغلو يبحث مع لافروف تطورات إقليمية أبرزها الملف السوري

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في سوريا.

جاء ذلك خلال لقائمها اليوم الخميس، على هامش الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقد بسنغافورة من 1 إلى 4 أغسطس/آب الجاري.

وأشارت المصادر أن الوزيرين تناولا في اللقاء أيضًا مجالات التعاون بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، التقى تشاوش أوغلو في سنغافورة كلًا من نظرائه الياباني "تارو كونو"، والإيراني "محمد جواد ظريف".

وأمس كان الوزير التركي التقى نظيره الأندونيسي "ريتنو مارسودي"، على هامش الاجتماع.

ويشارك في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا، وزراء خارجية 30 دولة يحملون صفة شركاء "آسيان"، وشركاء الحوار القطاعي بالرابطة.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارًا بـ"آسيان"، تجمع اقتصادي سياسي تأسس عام 1967، ويضم 10 دول أبرزها إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام.

ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي بجنوب شرق آسيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.

وفي وقت سابق قال تشاوش أوغلو، عبر تغريدة في "تويتر"، إن تركيا تعتبر "آسيان" واحدة من أنجح نماذج التكامل الإقليمي في العالم، وترحب بالعلاقات المؤسسية المتنامية بسرعة بينها وبين الرابطة والدول الأعضاء.