وزير الداخلية التركي: يوجد لنا ممتلكات في أمريكا.. "غولن" وسوف نجلبه

رد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليه وعلى وزير العدل عبد الحميد غُل والتي شملت تجميد أموالهم وممتلكاتهم في الولايات المتحدة الأمريكية.​

وكتب وزير الداخلية عبر تويتر: "لدينا بضاعة (ممتلكات) في الولايات المتحدة.. إنه غولن، ولن نتركه هناك، وسوف نجلبه"، وذلك في إشارة إلى زعيم التنظيم الإرهابي فتح الله غولن المسؤول عن محاولة الانقلاب في تركيا والذي ترفض واشنطن تسليمه إلى تركيا.​

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن بلادها تعتزم فرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون، الذي تتواصل محاكمته في تركيا.​