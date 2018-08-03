الأمن التركي يوقف 38 أجنبياً في إسطنبول كانوا يحضرون لهجوم إرهابي

أوقف الأمن التركي 38 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية، اليوم الجمعة، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة إسطنبول.

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، إن فرق مكافحة الإرهاب بإسطنبول أطلقت عملية للقبض على مشتبه بهم يعملون لصالح "داعش" وكانوا يحضّرون لهجوم إرهابي.

وأوضحت المصادر أن العملية شملت 6 أحياء في المدينة، وأسفرت عن توقيف 38 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية.

وبحسب المصادر، فإن الفرق المشاركة في العملية ضبطت كمية من الوثائق وأجهزة رقمية تتعلق بالتنظيم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وجرى نقل الموقوفين إلى مقر مديرية الأمن بإسطنبول لاتخاذ الإجراءات القانونية.