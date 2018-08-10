"باهجة لي" يأمر حزبه بتحويل موجوداته من العملة الصعبة إلى الليرة التركية

أصدر زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، دولت باهجة لي، اليوم الجمعة، تعليمات بتحويل العملات الصعبة المقدمة لصندوق الحزب كمساعدات، إلى الليرة التركية.

وقال بيان صادر عن الحزب، إن باهجة لي وجه تعليمات إلى نائبه المسؤول عن الشؤون المالية في الحزب مولود قرة قايا، بـ"تحويل العملة الصعبة المقدمة كمساعدات إلى خزانة الحزب خلال 2018، إن وجدت، إلى الليرة التركية اعتبارا من الاثنين المقبل".

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربًا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان، إن النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته.

وتوقعت نمو اقتصاد تركيا بين 3 ـ 4 في المئة خلال 2019، واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المئة.