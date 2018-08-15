أمير قطر يتعهد بتخصيص 15مليار دولار كاستثمارات مباشرة في تركيا

تعهد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتخصيص مبلغ ١٥ مليار دولار كاستثمارات قطرية مباشرة في تركيا وذلك عقب لقاء جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة التركية أن أمير قطر تعهد خلال الاجتماع الذي عقده مع الرئيس أردوغان بحضور وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق بتخصيص مبلغ 15 مليار دولار كاستثمارات قطرية مباشرة في تركيا.

ولفت البيان إلى أن أردوغان وأمير قطر تبادلا الآراء خلال لقائهما الثنائي في العاصمة أنقرة حول العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية.

وفي وقت سابق اليوم، التقى أردوغان مع أمير دولة في العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر رئاسية أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي بعيدا عن الإعلام واستغرق حوالي 3 ساعات ونصف.

وقبيل اللقاء استقبل أردوغان الأمير القطري في مراسم رسمية، واجتمعا على مأدبة غداء قدمها الرئيس التركي على شرف الضيف.

وشارك في لقاء أردوغان وآل ثاني كل من وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق ووزير المالية القطري علي شريف العمادي.

ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت سابق من اليوم العاصمة التركية أنقرة لعقد اجتماعات مع المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان.