ركوب الخيل يوفر للأطفال المعوقين شكلاً جديداً من إعادة التأهيل

على مدار السنوات الأربع الماضية، أدار نادي الفروسية التركي مراكز المعالجة عن طريق ركوب الخيل، كجزء من مشروع المسؤولية الاجتماعية الخاص به.

تساعد هذه المشروعات الأطفال المعوقين في قضاء وقت علاجي مع الخيول. تتوافر الخدمات المجانية في مضامير سباق الخيل في كل من إسطنبول، وديار بكر، وإزمير، وشيرينير، وبورصة، وشانلي أورفا، وألازيغ، وأضنة. وتشمل جلسات العلاج تلك، الخيول المدربة خصيصى لهذا الغرض، ومختصي العلاج الطبيعي الخبراء، ومختصي علم النفس. ويهدف المركز إلى المساعدة في تحسين نوعية الحياة للأطفال المعوقين عقلياً أو جسدياً.

وقالت "زينب هالدان" من نادي الفروسية التركي، إن المركز يقدم خدماته للأطفال المعوقين عقلياً وجسدياً، وكذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقبل بدء العلاج، يحتاج الأطفال إلى الحصول على تقارير من أطبائهم، تفيد بأنهم قادرون على ركوب الخيل. يمتطي الأطفال الخيول لفترة من الوقت تحت إشراف مختصي العلاج الطبيعي وعلم النفس.