الدفاع التركية: مقتل 3 مدنيين في قصف جوي استهدف رتلاً تابعاً لنا في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة 12 آخرين جراء قصف جوي على رتل تابع لها أثناء توجهه إلى نقطة المراقبة التاسعة في إدلب.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ القصف يعد انتهاكا للاتفاقيات المبرمة حول المنطقة الآمنة في إدلب، مع روسيا الاتحادية، وبينت أنّ القصف يأتي رغم التحذيرات التي تم إبلاغها للمسؤولين الروس.

وشدد البيان على أنّ مواصلة النظام السوري استهداف المدنيين والأبرياء، يزيد من المأساة الإنسانية.

وذكر أنّ قوات النظام استهدفت الرتل العسكري المتوجه إلى نقطة المراقبة، في الساعة 08:55 على الرغم من إبلاغ الجانب الروسي بوجهة الرتل، ما أدى لمقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح كانوا على مقربة من الرتل العسكري.

وجاء في البيان: "ندين بشدة الهجوم على الرغم من الاتفاقيات المبرمة والتعاون والتنسيق القائم مع روسيا الاتحادية، وندعو لاتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تكرار الهجوم، مع احتفاظنا بحق الرد".

وتأتي هذه التطورات عقب الإعلان عن دخول تعزيزات عسكرية تركية صباح الاثنين إلى جنوب محافظة إدلب، غداة سيطرة قوات النظام السوري على الأطراف الشمالية الغربية لمدينة خان شيخون.