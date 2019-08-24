سلاح الجو التركي يحيد 4 إرهابيين شمالي العراق

تمكنت المقاتلات التركية، السبت، من تحييد 4 إرهابيين لمنظمة بي كا كا الإرهابية، باستهداف مواقعهم شمالي العراق.

وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، استهدفت المقاتلات التركية موقع الإرهابيين بمنطقة غارا شمالي العراق.

وأشار البيان إلى التعاون مع الاستخبارات الوطنية التركية التي قدمت المعلومات حول مناطق الإرهابيين.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.