جامعة غازي عنتاب تفتتح 3 كليات في مناطق ريف حلب الشمالي

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما يقضي بافتتاح كليات في ريف حلب شمالي سوريا، تابعة لجامعة غازي عنتاب جنوبي تركيا.
ووقع أردوغان على مرسوم يقضي بافتتاح وإغلاق وتغيير أسماء كليات تابعة لـ 19 جامعة تركية، بينها افتتاح جامعة غازي عنتاب كليات تابعة لها شمالي سوريا.
وبخصوص سوريا، ينص المرسوم على افتتاح كلية العلوم الاقتصادية والإدارية في مدينة "الباب"، وكلية العلوم الإسلامية في مدينة "أعزاز"، وكلية التربية في "عفرين"، وجميع هذه الكليات ستتبع جامعة غازي عنتاب.
ونشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية الجمعة.