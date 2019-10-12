تركيا تختبر بنجاح منظومة الدفاع الجوي "حصار" محلية الصنع

صرح مسؤول في وزارة الدفاع التركية اليوم السبت أن نظام الصواريخ الدفاعية منخفض الارتفاع (حصار A، 15 كم) الذي تم إنتاجه محليًا قد أتم بنجاح اختباره النهائي وسيباشر قريبًا بإنتاجه بالجملة.

أعلن رئيس شركة الصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير أن الإنتاج بالجملة للمشروع سيبدأ قريبًا.

وقال ديمير على موقع تويتر "نظام الصواريخ الدفاعية منخفض الارتفاع قد طورته محليا شركة أسيسلان وروكتسان وقد نجح في تدمير الهدف بدقة 100% في الاختبارات النهائية".

ويأتي تصريح ديمير في الوقت الذي تهدد فيه إسبانيا بسحب صواريخ باتريوت من تركيا بسبب عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا.

ولمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في المنطقة، كان على تركيا الاعتماد على بطاريات باتريوت التي قدمها حلفاؤها في الناتو ألمانيا وهولندا، والتي تم سحبها عام 2015 ثم احتلت البطاريات الإسبانية مكانها في قاعدة أنجرليك الجوية في أضنة.

تم تطوير نظام صاروخ الدفاع الجوي "حصار" بالتنسيق من وكيل وزارة الدفاع للصناعات (SSM).

ومن المتوقع أن يكون منظومات حصار-A وحصار-O في الخدمة بحلول عام 2020 و2021 على التوالي.

وصواريخ حصار أسلحة دفاعية تم تطويرها لحماية القواعد والموانئ والمنشآت والقوات العسكرية من التهديدات الجوية وكذلك لتلبية احتياجات القوات المسلحة التركية لنظام دفاع جوي منخفض ومتوسط.

في هذا السياق، طورت شركة أسيسلان أنظمة الرادار والقيادة والسيطرة والسيطرة على الحرائق، بينما أشرفت شركة روكتسان على تطوير نظام الصواريخ.