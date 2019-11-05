الأمن التركي يوقف مسؤول الاستخبارات بالحسكة في داعش

أعلنت السلطات التركية توقيف سوري يطلق عليه "مسؤول الاستخبارات بالحسكة" خلال عملية أمنية ضد "داعش"، في ولاية دنيزلي (غرب).

وذكرت مصادر أمنية، الاثنين، أن فرق الأمن بالولاية، حصلت على معلومات تفيد بوجود العنصر الإرهابي المعروف حركيا بـ"دي. إي. إتش"، في دنيزلي.

وأضافت المصادر نفسها، أن الموقوف يعرف بأنه "مسؤول الاستخبارات" في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وقد دخل البلاد بطريقة غير قانونية، وكان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي.

كما أشارت إلى توقيف شخص أجنبي كان برفقته، وتم إحالتهما معا إلى محكمة الصلح المناوبة، بعد إتمام الإجراءات القانونية في حقهم، بمديرية أمن الولاية.

وقررت المحكمة حبس المتهم الرئيسي في القضية، بينما أطلقت سراح الشخص الأجنبي، بشرط المراقبة القضائية.

ودأبت قوات الأمن التركية على تنفيذ مثل هذه العمليات بين الحين والآخر لتوقيف أشخاص يشتبه بانتمهائهم لتنظيمات إرهابية مختلفة من الأتراك والأجانب.