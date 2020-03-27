أردوغان يعلن حزمة تدابير جديدة لاحتواء تفشي كوفيد-19

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من التدابير الهادفة إلى احتواء تفشي كوفيد-19 في البلاد بعدما بلغ عدد الإصابات بالفيروس نحو 5700.

وحذر أردوغان، في مؤتمر صحفي في المجمع الرئاسي بأنقرة، من أن التهديد الذي يشكله فيروس كورونا المتسجد "جدي جدا"، قائلاً: "دخلنا فترة يتعين علينا فيها تقديم مزيد من التضحيات من أجل التغلب على الأزمة التي تواجه البشرية".

جميع التنقلات بين المدن أصبحت مرهونة بموافقة المحافظين، مضيفاً أنه سيتم المباعدة بين مقاعد الركاب في حافلات النقل الداخلي.

وأكد أردوغان أنه سيتم إقفال جميع الحدائق والغابات والمساحات الخضراء في أيام عطلة نهاية الأسبوع، السبت والأحد، حيث ستمنع التجمعات في هذه المناطق.

وأشار الرئيس التركي إلى أن القطاع الخاص سيعمل بأقل عدد ممكن من الموظفين، كما هو الحال في القطاع العام.

ولفت إلى أن الجنود في الجيش التركي سيتم إخضاعهم إلى حجر صحي لـ14 يوماً عند استدعاء أو تسريح أفراد الجيش.

وأوضح أن جميع الرحلات الجوية الدولية توقفت في تركيا.

وكشف أنه سيتم تأسيس هيئة للوباء في جميع المحافظات برئاسة المحافظين لمتابعة الإجراءات قيد التنفيذ الهادفة إلى احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد، واتخاذ المزيد منها عند الضرورة، وذلك في كل محافظة على حدة.

وشدد الرئيس التركي على أنه سيتم تنفيذ التدابير المتخذة بدقة في 30 مدينة كبرى في البلاد وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير وكوجا إلي.

وحول أحدث التطورات في تعامل تركيا مع الوباء الجديد، أكد أردوغان أن بلاده تملك أكبر عدد من أسرّة العناية المركزة في العالم مقارنة بعدد السكان، مضيفاً: "قطعنا شوطا كبيرا فيما يخص إنتاج أجهزة التنفس".

وأوضح: "لا نواجه أي مشكلة فيما يخص توفير الأدوية والمواد الغذائية".