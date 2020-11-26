أردوغان: سنواصل تعزيز تضامننا مع الشعب القطري

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن أنقرة ستواصل تعزيز تضامنها مع الشعب القطري، مشيرا أن الشعبين تربطهما "علاقات ودية متينة".

وأشار في تغريدة على تويتر، أن مباحثات مثمرة جرت اليوم في أنقرة، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والوفد المرافق له، في إطار مشاركته في الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا القطرية-التركية.

وذكر أردوغان أن الجانبين وقعا سلسلة اتفاقات، وقال: "سنواصل تعزيز تضامننا في كافة المجالات مع الشعب القطري الشقيق الذي تربطنا به علاقات ودية متينة".

وظهر الخميس، وصل الأمير تميم، العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا.

واستقبل الرئيس أردوغان، الشيخ تميم، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأبرمت تركيا وقطر، 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها الزعيمان.

تجدر الإشارة أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تأسست عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر/ كانون الأول من العام التالي.

وانعقدت للجنة خمس دورات منذ عام 2015 بالتبادل بين البلدين، إذ انعقدت الثانية في طرابزون بتركيا 2016، والثالثة بالدوحة 2017، والرابعة في إسطنبول 2018، والخامسة في الدوحة 2019.