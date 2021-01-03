وزير الصحة التركي يشكر مواطنيه لمراعاتهم قيود "كورونا"





أعرب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن شكره لمواطنيه على مراعاتهم القيود وحظر التجول المفروض في البلاد بهدف مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قوجة الأحد عبر حسابه بموقع تويتر.

وقال قوجة: "لا يمكننا إيقاف تدفق الزمن، أمّا انتشار المرض فيمكننا إبطاؤه وإيقافه".

وأضاف: "أشكر جميع مواطنينا الذين التزموا بالقيود والتدابير بكل صبر".

وأرفق الوزير التركي مع تغريدته مقطعا مصورا يتضمن مشاهد من مراكز الولايات وهي خالية من الناس بسبب حظر التجول.

وفرضت الحكومة التركية حظر تجول لمدة 3 أيام، من الساعة التاسعة مساء الخميس بتوقيت تركيا (3+ ت.غ)، وحتى فجر الإثنين في عموم البلاد ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وحتى مساء الأحد، بلغت حصيلة الإصابات بكورونا في تركيا مليونين و241 ألفًا و912، منها 21 ألفًا و488 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة.