أصدرت تركيا قراراً يقضي بتجميد أموال السوري محمد علي الحبو، بعد إدراجه من قبل مجلس الأمن الدولي في قائمة "الأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة" الإرهابيين.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، القرار، السبت، الذي نص على إجراء تعديل في الملحق الأول من قرار مجلس الوزراء رقم 5428 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2013، الخاص بتجميد أصول الأشخاص والمنظمات المدرجة في قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 1267، و1988، و1989.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت عدة شركات صرافة ومحلات لبيع الذهب والمجوهرات وبينها شركة "الحبو" للمجوهرات، وصاحبها "محمد علي الحبو"، ومقره في مدينة غازي عينتاب، لتورطها في تحويل ذهب عناصر تنظيم داعش إلى أموال وإرسالها سراً إلى الخلايا النائمة في العراق وسوريا.

وحمل قرار التجميد الصادر اليوم، توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.