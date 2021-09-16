السفير التركي بالسودان: أولويتنا في إفريقيا تتمثل بتنميتها

قال السفير التركي لدى السودان عرفان نذير أوغلو، الخميس، إن أولوية بلاده في إفريقيا تتمثل بتنميتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في ندوة افتراضية انعقدت تحت عنوان "التعاون في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية في إفريقيا".

وشارك في الندوة ممثلون من مؤسسات تركية، في مقدمتها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" ووقف الديانة التركي.

وأكد نذير أوغلو في كلمته أن بلاده قطعت شوطا كبيرا مع ما أنجزته في إفريقيا خلال العشرين عامًا الماضية.

وأضاف أن عدد السفارات التركية في إفريقيا ارتفع من 12 إلى 43.

وبين أن تركيا ليس لديها ماض استعماري في القارة السمراء، ومقارباتها إزاء أي منطقة تعتمد على منظور إنساني.

وشدد نذير أوغلو على ضرورة تحديث السياسة حيال إفريقيا باستمرار.

وتابع: "بمساهمة الدولة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وعالم الأعمال، يمكننا تنفيذ سياستنا حيال إفريقيا بطريقة سليمة".

وأكد على وجوب تنويع المساعدات وتوجيهها إلى مناطق مختلفة.

وأشار إلى أن أكبر استراتيجية لتركيا في مجال المساعدات الإنسانية تتمثل بتقديم المساعدات من منظور إنساني بحت، دون أي تمييز بين الناس.

واختتم بالقول: "تركيا لها موقف خاص وتسعى وراء الخير في القارة. أولويتنا هي تنمية القارة. نحن الآن فيها مع جميع مؤسساتنا".