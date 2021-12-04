تركيا تدين هجوما إرهابيا لـداعش شمالي العراق

أدانت الخارجية التركية، بشدة هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابي استهدف قرية بمحافظة نينوى شمالي العراق، وخلف 13 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيان السبت "تلقينا ببالغ الأسى نبأ فقدان 10 من أفراد القوة الأمنية التابعة لحكومة إقليم كردستان شمالي العراق و3 مدنيين لحياتهم جراء هجوم إرهابي على قرية بالقرب من قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى".

وأضافت: "ندين بشدة هذا الهجوم الشنيع الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، ونقدم التعازي إلى سلطات الإقليم والحكومة العراقية وذوي الضحايا، ونسأل الله أن يتغمد القتلى برحمته ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكدت الوزارة وقوف تركيا إلى جانب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان والشعب العراقي في مكافحة الإرهاب.

والجمعة، أفادت وزارة "البيشمركة" في حكومة إقليم كردستان، شمالي العراق بأن 7 من قواتها إضافة إلى 3 مدنيين قتلوا جراء الهجوم، قبل أن يعلن محافظ أربيل بوقت لاحق ارتفاع العدد إلى 13 بعد تأكد مقتل 3 من تلك القوات .

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.