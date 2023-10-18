المئات يتظاهرون في إسطنبول وأنقرة تنديدا بقصف إسرائيل مستشفى بغزة

تظاهر المئات أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة وقنصليتها بإسطنبول تنديدا بقصف الجيش الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل ومتضامنة مع الفلسطينيين وقطاع غزة من قبيل "إسرائيل القاتلة اخرجي من فلسطين"، حاملين أعلام تركيا وفلسطين.

وأعرب المشاركون عن سخطهم من قصف المستشفى، فيما تخلل المظاهرة في بعض الأحيان إطلاق التكبيرات.

وفي إسطنبول، قام بعض المحتجين بإلقاء البيض على مبنى القنصلية، فيما أحرق آخرون علم إسرائيل.

كما حاول بعض المتظاهرين تجاوز الحواجز التي وضعتها قوات الأمن في محيط القنصلية، ما أدى إلى حدوث مناوشات بين الجانبين واضطرار الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني".

فيما اكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول إنه "لا تتوافر كافة التفاصيل" حتى الآن بشأن ما حدث في المستشفى، وفقا لهيئة البث الحكومية.

وأثار قصف المستشفى موجة تنديد واسعة في العديد من العواصم، مع دعوات إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.