ممثلة أمريكية تزور تركيا لتصوير فيلم وثائقي عن مدينة "طروادة" التاريخية

زارت الممثلة الأمريكية ميغان فوكس، اليوم الاثنين، موقع مدينة طروادة التاريخية الواقعة في ولاية جناق قلعة شمال غرب تركيا.

وقدمت فوكس إلى تركيا لتصوير إحدى حلقات سلسلة أفلامها الوثائقية "ألغاز وأساطير مع ميغان فوكس".

وستتناول الحلقة حرب طروادة الشهيرة، فيما ستبث على قناة "السفريات" خلال الشهور القادمة.

وزارت الممثلة الأمريكية ميغان فوكس أيضاً منطقة بوزجادا في ولاية جناق قلعة.

وقام رستم أصلان، المدرس في جامعة 18 آذار بجناق قلعة، بتزويد فوكس بتعريف مختصر عن مدينة طروادة وأساطيرها.

وتعد طروادة، الواقعة على تلال "حصارلك" المطلة على سهول السواحل التركية الممتدة على بحر إيجة، من أشهر المواقع الأثرية في العالم، من خلال تاريخها الذي يعود إلى 4000 عام.

وورد ذكر مدينة طروادة في الملاحم التي كتبها الشاعر الإغريقي الشهير هومر، وذلك في ملحمتي "الإلياذة" و"أوديسا".

وأدرج موقع المدينة التاريخية على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 1988، فيما أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية عام 2018 "عام طروادة" للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لهذا الحدث.