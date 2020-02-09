"فتوى سياسية".. دار الإفتاء المصرية تحذر من مشاهدة المسلسلات التركية

ادّعت دائرة الإفتاء المصرية أن مشاهدة المسلسلات التركية، تساهم في خدمة أهداف تركيا السياسية.

وأطلقت دائرة الإفتاء المصرية عدة مزاعم لتبرير رأيها المسيس، منها الادعاء بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد عودة الإمبراطورية العثمانية، ويرى أن الدول العربية إرث عثماني لا بد من استعادته.

وذكرت الافتاء اثنين من المسلسلات التركية التي كان لها تأثير كبير جدا في مصر والعالم العربي، مثل قيامة أرطغرل، ووادي الذئاب.

وسجلت المسلسلات التركية الهادفة نسب مشاهدات عالية على الشاشات العربية، مقارنة بنظيراتها العربية، حتى إن أسماء أبطال المسلسلات التركية أصبحت تلقى رواجا بين المواليد في الدول العربية.

وفي الوقت الذي تحذر فيه الإفتاء المصرية من المسلسلات التركية القيمة التي تعرض تاريخ المسلمين وحضاراتهم، فإنها لم تنبس ببنت شفة حول المسلسلات التي تبث العري والرذيلة والقيم الهدامة التي تساهم في هدم الأسرة والمجتمع.