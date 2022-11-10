"ديزني بلس" تطلق أولى المقاطع الترويجية لمسلسل "أتاتورك"

أصدرت قناة "ديزني بلس" مقطعاً دعائياً لمسلسل "أتاتورك" المرتقب الذي يركز على حياة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس جمهورية تركيا.

ومن المقرر بث المسلسل في الذكرى المئوية للجمهورية، مع التكتم على تفاصيله والاحتفاظ بسريتها حتى الآن.

وكشف المقطع الترويجي عن البطل الذي يلعب دور مصطفى كمال قبل معركة "جونك بايري" وهو يقرأ أبيات الكاتب التركي نامق كمال: "دع العدو يلصق خنجره في قلب الوطن الأم، سيرى رجلاً ينقذ أمه. إنه قدر العدو الأسود".

وتمثل معركة "جونك باير" هزيمة ساحقة لهجوم العدو في اليوم الأول من المعركة، ما أدى في نهاية المطاف إلى فوز الأتراك بمجموعة التلال المتنازع عليها، بعد معركة شرسة بين قوات الجيش الأسترالي والنيوزيلندي من جهة، والعثمانيين من جهة أخرى، وانتهت بنصر مؤزر للعثمانيين.

ويلعب "آراس بولوت إينيملي" دور القائد أتاتورك، فيما تردد أنه ستشاركه البطولة الممثلة العالمية الشهيرة إيما واتسون.

يذكر أن بث المسلسل سيبدأ عام 2023.