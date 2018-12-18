البنتاغون يخفف من لهجة تصريحاته بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة بسوريا

خففت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" من لهجة تصريحاتها السابقة بخصوص العملية العسكرية التركية المحتملة شمال شرقي سوريا ضد تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، والتي قالت فيها إن أي عملية هناك "غير مقبولة".

والأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون، شون روبرتسون، إن "إقدام أي طرف على عمل عسكري من جانب واحد شمال شرقي سوريا وبالأخص بمنطقة يحتمل وجود طواقم أمريكية فيها، أمر مقلق للغاية، ولا يمكن قبوله".

لكن مساء الاثنين، أكد المتحدث باسم البنتاغون، روب مانينغ، في تصريحات، أن التصريحات السابقة جاءت وفق ظروف ذلك التوقيت، مشيرًا إلى تغير تلك الظروف في الميدان، على حد تعبيره.

وهو نفس الشخص الذي شدد في وقت سابق على دعمه لتصريحات الأربعاء الماضي، حينما سأله مراسل الأناضول حينها عن موقفه منها، فأجاب بدعمه لها.

وأضاف مانينغ في تصريحاته الجديدة الاثنين قائلا "بما أن الظروف المتعلقة بالتصريحات التي قمنا بها الأسبوع الماضي، متغيرة، فإن تصريحنا اليوم هو المقبول والمعمول به".

وتابع قائلا "الوضع هناك ليس ثابتاً، بل متغير وتتغير تبعًا له الظروف ونحن في تنسيق مع تركيا بخصوص كافة الموضوعات".

وشدد على أن "الولايات المتحدة وتركيا ينسقان معًا بشكل فعّال في كافة المواضيع التي من شأنها التأثير على أمن تركيا، والوضع في شمال شرقي سوريا حيث توجد القوات الأمريكية لإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.