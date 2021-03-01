طهران: تصريحات سفيرنا بالعراق حيال تركيا "أسيء فهمها"

زعمت وزارة الخارجية الإيرانية أن تصريحات سفيرها في العراق ضد تركيا، "أسيء فهمها".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي بطهران، الاثنين، حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وتطرق خطيب زاده إلى تصريحات سفير بلاده لدى العراق إيرج مسجدي، التي اتهم فيها تركيا بـ"انتهاك سيادة العراق".

وقال المتحدث إن حكومتي إيران وتركيا متفقتان بشأن حماية وحدة أراضي العراق وسيادته الوطنية.

وأضاف أن تصريحات السفير الإيراني لدى العراق بحق أنقرة، "قد أسيء فهمها، وتمت إزالة هذا الوضع من خلال المباحثات بين تركيا وإيران".

واستدعت وزارة الخارجية التركية، الأحد، سفير إيران في أنقرة محمد فرازمند، على خلفية اتهام سفير طهران في بغداد لتركيا بانتهاك سيادة العراق.

وأكدت الخارجية أن ما تنتظره أنقرة من طهران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها.