В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

Жительница казахстанского города Уральска родила двоих детей с разницей в два месяца. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Казахстана, размещенном в субботу на официальной странице ведомства в Facebook.

«В перинатальном центре Уральска произошел уникальный случай. 29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца. Дочь Лилии родилась на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родился и долгожданный сынишка», — говорится в сообщении. Как пояснили медики, это произошло потому, что у женщины двойная матка.

В информации уточняется, что 24 мая на сроке 25 недель на свет появилась девочка весом 850 граммов и ростом 42 сантиметра. Сына Коновалова родила 9 августа путем кесарева сечения с весом 2,9 килограмма и ростом 50 сантиметров.

«По словам заместителя директора областного перинатального центра Есета Ералина, это очень редкий случай. По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов. Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей все хорошо», — отмечается в сообщении.

Как призналась Лилия Коновалова, беременность протекала очень тяжело и врачи рекомендовали ей все время лежать и выходить из дома как можно реже.