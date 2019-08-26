Экипаж «Союза МС-13» успешно завершил перестыковку на МКС для приема робота «Федор»

Экипаж пилотируемого «Союза МС-13» в понедельник успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда 24 августа не смог причалить другой корабль — «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту.

Маневр начался в 06:35 мск и завершился через 25 минут — в 07:00 мск.

Стыковку провел в ручном режиме командир корабля — российский космонавт Александр Скворцов с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия). Этот экипаж прибыл на МКС на «Союзе МС-13» в июле этого года. Ранее экипаж пилотируемого корабля выполнил тренировку по перестыковке. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что открытие люков между кораблем «Союз МС-13» и МКС запланировано на 9:05-9:25 мск.

24 августа российский пилотируемый корабль «Союз МС-14» без экипажа, но с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к МКС в назначенное время. После приближения к станции на расстояние 60 метров корабль начал от нее отдаляться. Диктор в ходе трансляции NASA сообщил, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции.

Госкомиссия приняла решение о перестыковке корабля «Союз МС-13» от агрегатного отсека к малому исследовательскому модулю «Поиск», куда не смог причалить корабль с «Федором». Эта процедура необходима, поскольку на агрегатном отсеке «больше возможностей для контроля, особенно на ближнем участке», рассказал ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Он также сообщил, что специалисты после перестыковки «Союза МС-132 проведут тесты предположительно неисправной аппаратуры системы сближения и стыковки «Курс», из-за которой не удалось пристыковать «Союз МС-14», также будут проведены тесты уже исправленной аппаратуры.

Вторая попытка стыковки «Союза МС-14» с МКС назначена на 06:12 мск 27 августа.