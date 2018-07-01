Фанаты узнали адрес Салаха в Каире и пришли к его дому

Сотни болельщиков собрались у дома египетского нападающего Мухаммеда Салаха в Каире после того, как неизвестные опубликовали адрес футболиста в Facebook в пятницу вечером.

Адрес оказался верным, ведь после того, как люди стали скандировать имя самого известного футболиста в исламском мире, Салах вышел на улицу и поприветствовал своих фанатов.

Салах раздавал автографы, фотографировался и общался с болельщиками, которые пришли, чтобы выразить поддержку после поражения сборной Египта в чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

По данным местных СМИ, количество людей постоянно увеличивалось и поэтому на место происходящего прибыла полиция.

Сборная Египта проиграла все три матча в групповом этапе мундиаля против Уругвая, России и Саудовской Аравии. Салах не вышел на поле во время игры с Уругваем из-за травмы плеча, которую получил в ходе матча против мадридского «Реала» в финале Лиги Чемпионов.

26-летний Мухаммед Салах родился в небольшом селении Нагриг в египетской провинции Гарбия, расположенной в дельте реки Нил на севере страны. Он начинал профессиональную карьеру футболиста в каирском клубе «Аль-Мукавилюн аль-Араб» («Эраб Контракторс»), который в последние годы считается середняком египетской Высшей лиги.

В конце июня прошлого года «Ливерпуль» заплатил 42 миллиона евро за переход египетского полузащитника в английскую команду. В результате этого контракта Мухаммед Салах стал не только самым дорогим футболистом в истории «Ливерпуля», но и самым высокооплачиваемым спортсменом Африки и Ближнего Востока.