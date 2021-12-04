الرئيس الفرنسي: فرنسا وقطر تجمعهما علاقات هامة جداً

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقده بمطار الدوحة الدولي، في ثاني محطات جولة خليجية شملت الإمارات والسعودية، وفق وكالة الأنباء القطرية: "أجريت مباحثات مع أمير قطر شملت تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب الأوضاع الإقليمية في لبنان ودول الخليج وعلاقات الجوار، وتطورات الأوضاع الإنسانية في أفغانستان".

وأوضح: "فرنسا وقطر تجمعهما علاقات هامة جدا، وهناك تقدم ملموس في كثير من مواضيع التعاون الثنائي"، مشيدا بدور قطر في إجلاء الفرنسيين من العاصمة الأفغانية كابل.

وأضاف: "بفضل جهود قطر في بداية الأزمة الأفغانية (سبتمبر/أيلول الماضي) تم إجلاء مئات الفرنسيين الذين كانوا يعملون في أفغانستان، إضافة الى 400 أفغاني كانوا مهددين بسبب علاقتهم مع فرنسا".

وتابع: "سيتم فتح مكتب تمثيل دبلوماسي لفرنسا في أفغانستان، ولكن لا يوجد تاريخ محدد لذلك (...) نجرى حاليا مباحثات مع الدول الأوروبية لتأمين موقع دبلوماسي مشترك في العاصمة كابل".

وبخصوص الأوضاع في لبنان، أوضح ماكرون أن "استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من شأنها أن تعيد فتح الباب أمام استئناف المحادثات بين بيروت وعواصم الدول العربية بشكل عام والرياض خصوصا".

وأضاف: "هدفنا أن تتمكن الحكومة اللبنانية من العودة للعمل بشكل طبيعي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة (...) من المهم أن تعيد دول المنطقة فتح باب التعاون والعمل الاقتصادي مع لبنان".

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات لقرداحي قبل تعيينه وزيرا بأن "الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

ومساء الجمعة، وصل ماكرون إلى قطر قادما من الإمارات، ضمن جولة خليجية تشمل السعودية أيضا، لبحث عدة قضايا أبرزها مكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات الليبية والملف النووي الإيراني.