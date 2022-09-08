الجيش الأردني: مقتل متسلل حاول تهريب مخدرات من سوريا

أعلن الجيش الأردني، الخميس، مقتل متسلل قادم من سوريا وفرار آخرين، في "محاولة لتهريب مواد مخدرة إلى أراضي المملكة".

وذكر بيان للجيش على موقعه الإلكتروني، نقلا عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول" أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر اليوم الخميس، محاولة تسلل وتهريب قادمة من سوريا، أسفرت عن مقتل مهرب وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

وأوضح أن "قوات حرس الحدود تعاملت مع مجموعة من الأشخاص حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع معها من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته، إثر ارتفاع واضح في عمليات التهريب والتسلل التي نتج عنها، قبيل القرار، مقتل ضابط وعنصر من الجيش في مواجهة مسلحة مع مهربين.

وفي 27 أغسطس/ آب الماضي، أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى أراضي المملكة من سوريا.

وشهد الأردن، خلال السنوات الماضية، مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا والعراق نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.