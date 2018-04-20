"النقد الدولي" يتوقع أن تؤثر الانتخابات المبكرة إيجابياً على الاقتصاد التركي

توقع مدير القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي، بول تومسون، اليوم الجمعة، أن ينعكس إجراء انتخابات مبكرة في تركيا إيجاباً على اقتصاد البلاد.

وفي تصريح للأناضول، أعرب "تومسون" عن أمله بأن تساهم الانتخابات المبكرة في إزالة جميع أشكال الغموض في البلاد، التي من شأن استمرارها التأثير سلبًا على السوق.

وأكد المسؤول في الصندوق الدولي أن تركيا حققت نموًا كبيرًا خلال 2017، بفضل عدد من السياسات الاقتصادية التوسعية.

وتابع أن السياسات التي انتهجتها الحكومة التركية، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف يوليو/تموز 2016، كانت صائبة، وحقق الاقتصاد بالفعل نموًا فاق الإمكانيات الحالية.

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بواقع 7.4 بالمئة خلال 2017، متجاوزًا سقف الـ6.7 بالمائة الذي توقعه صندوق النقد الدولي.