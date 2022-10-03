دول الخليج تبحث الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025

بحث مسؤولو دول الخليج، برنامج الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 والسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2024.

واطلعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، المنعقدة بمدينة الرياض، اليوم الإثنين، برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على التوصيات المرفوعة لها بخصوص مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، اطلعت اللجنة أيضا على ما تم بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية 2024.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي: السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان. وتعتمد دول الخليج بشكل رئيس في إيراداتها على النفط.

وشهدت مسيرة مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1981، جملة من الخطوات باتجاه تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بدأت بإقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983.

