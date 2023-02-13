الدول الأوروبية تسهل إجراءات الحصول على فيزا لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا

لطالما اشتكت تركيا من البطء في إجراءات منح التأشيرة لمواطنيها المسافرين إلى أوروبا ودول أخرى، لا سيما ألمانيا. لكن يبدو أن الزلازل التي ضربت البلاد وسوريا المجاورة يوم الاثنين الماضي قد قلبت الموضوع، على الأقل بالنسبة لضحايا الكارثة.

فقد قررت بعض الدول الأوروبية تسهيل إجراءات منح التأشيرة للضحايا الذين يستضيفهم أقارب يعيشون في جميع أنحاء أوروبا. واتخذت كل من سويسرا وهولندا وبلجيكا وألمانيا إجراءات لتسهيل طلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأتراك والسوريين المقيمين فيها حتى يتمكنوا من استضافة أقاربهم مؤقتًا.

قالت أمانة الدولة السويسرية للهجرة في بيان إن الأشخاص الذين دمرت منازلهم في الزلازل يجب أن يتقدموا بطلب للحصول على دعم طبي طارئ للاستفادة من عملية الحصول على تأشيرة سريعة. وأشارت إلى أنه يمكن لهؤلاء الضحايا الحصول على استمارة "مرور سريع" من القنصلية السويسرية العامة في اسطنبول، لكن إجراءات التأشيرة ستظل تتم بموجب سياسة شنغن. وأضافت الأمانة أنه تم حتى الآن تقديم 603 طلبات تأشيرة على هذا المنوال.

في غضون ذلك، قالت هولندا إن الحكومة الهولندية ستوفر "مواعيد تأشيرة أولوية" لمن يريدون السفر إلى أقاربهم في هولندا من تركيا. يمكن لأزواج وأقارب المواطنين الهولنديين الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة مؤقتة إلى هولندا الحصول على موعد تأشيرة أولوية من المؤسسة الوسيطة عن طريق إرسال أرقام هواتفهم إلى وزارة الخارجية بالبريد.

وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، نيكول دي مور قالت إن العديد من البلجيكيين يرغبون في مساعدة أقاربهم في تركيا والعناية بهم مؤقتًا في بلجيكا. وقالت على تويتر "أصدرت تعليماتي لمكتب الهجرة بتسريع إجراءات طلب التأشيرة".

كذلك، تم إطلاق حملة في المملكة المتحدة تحث الحكومة على إصدار تأشيرات خاصة لضحايا الزلزال التركي الذين لديهم أقارب في البلاد. وقد وقع على العريضة حتى الآن أكثر من 68 ألف شخص.

تخطط ألمانيا أيضًا للسماح لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بالبقاء مؤقتًا مع أقاربهم في ألمانيا. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر إن العملية ستتم كجزء من التأشيرات العادية ولكن سيتم إنجازها بسرعة.