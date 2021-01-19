مساعدات من تركيا للمتضررين من الأمطار في إدلب

أعلنت ولاية هطاي التركية، إرسال خيام ومساعدات إلى ريف إدلب، شمال غربي سوريا، بعد أن غمرت مياه الأمطار المخيمات في المنطقة.

وأكدت الولاية في بيان، الثلاثاء، استمرار الجهود الإغاثية بالتنسيق معها، لمساعدة العائلات التي غمرت المياه خيامها.

وأضافت: "تعمل إدارة الطوارئ والكوارث آفاد، ومنظمات المجتمع المدني، والهلال الأحمر التركي، بالتنسيق مع الولاية، على تسليم الخيام والمستلزمات الإغاثية الإنسانية للنازحين الذين غمرت المياه خيامهم بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة إدلب السورية".

ولفتت إلى تواصل أعمال بناء المنازل المؤقتة من أجل النازحين بالسرعة القصوى.

وخلال السنوات الماضية نزح ملايين المدنيين إثر قصف النظام السوري مدنهم، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية السورية، حيث اضطرت مئات آلاف العائلات للسكن في خيام بعد ما عجزت عن تأمين بيوت تؤويهم.

وتعاني المخيمات المذكورة من انعدام البنية التحتية، فضلا عن تحولها إلى برك من الوحل خلال فصل الشتاء، حيث تبدأ الخيام بتسريب مياه الأمطار بعد تعرض أقمشتها للاهتراء بسبب حرارة الصيف.