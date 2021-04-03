أقار يتفقد الوحدات العسكرية في ولاية شرناق الحدودية مع سوريا والعراق

أجرى وزير الدفاع التركي وقادة الجيش جولة تفقدية السبت، للوحدات العسكرية في ولاية شرناق في جنوب شرق البلاد.

ورافق خلوصي أقار، كلا من رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك أكيوز.

وذكر مراسل الأناضول أن أقار والوفد المرافق له وصولوا الجمعة إلى ولاية شرناق الحدودية مع سوريا والعراق، وأمضوا الليلة في قيادة فرقة المشاة الثالثة والعشرين.

وعقد أقار صباح اليوم اجتماعا في مركز عمليات قيادة الفرقة المذكورة، مع قادة الوحدات العاملة على الخط الحدودي وخارجه.

وتفقد أقار والوفد المرافق له التدابير المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب في جبل "نماز" (ارتفاعه 1995 مترا) في الولاية.

كما أجرى جولة تفقدية لكتيبة "الكوماندوز" التابعة للدرك في الجبل المذكور، وتمنى النجاح للقوات في مهامهم.