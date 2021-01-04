تركيا الثانية عالمياً بعد نيوزيلندا في نشاط قطاع العقارات

اختار مواطنو 184 دولة شراء عقارات في تركيا سواء للاستثمار أو للإقامة.

جاء ذلك على لسان هاكان بوجاك المدير العام لشركةMars للاستثمار المختصة في إدارة الاستثمار الدولي والمبيعات الدولية للمشاريع العقارية.

وأوضح بوجاك للأناضول، أن تركيا حققت مبيع عقارات لمواطني 184 دولة.

وأضاف أن تركيا باتت سوقا يجذب مواطني كافة الدول حول العالم، مبينا أن قطاع العقارات حققت نجاحا لافتا خلال 2020، رغم تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الدراسات الأوروبية أشارت إلى حلول تركيا في المرتبة الثانية عالميا بعد نيوزيلندا فيما يخص نشاط قطاع العقارات.

وتابع: "في عام 2019، تجاوزت مبيعات العقارات للأجانب 45 ألفا، ومن المنتظر أن تتجاوز مبيعات القطاع خلال 2020، حاجز الـ40 ألفا، ولولا وباء كورونا لكان هذا الرقم فوق 55 ألفا".

وأشار إلى أن عائدات تركيا من مبيعات العقارات للأجانب خلال عام 2019، تجاوزت 6.7 مليار دولار.

وأردف: "من المتوقع أن تصل قيمة مبيعات قطاع العقارات خلال العام الجديد، إلى 10 مليار دولار".

واستطرد: "هناك توجه كبير من الأجانب لشراء العقارات في تركيا، وفي الفترة الأخيرة نلاحظ تزايد الطلب من مواطني بلدان مثل الصين ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش والسنغال وجمهورية الدومينيك".

وأكد يوجاك أن الحزم التحفيزية وعلى رأسها منح الجنسية للأجانب الذين يشترون عقارات في تركيا، كان لها دور كبير في إنعاش القطاع، وقد بلغ عدد الأجانب الذين حصول على الجنسية التركية عبر قانون شراء العقارات، 9 آلاف و469 شخصا".