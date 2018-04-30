أوردو التركية تستضيف القمة الثانية للسياحة والاستثمار بمنطقة البحر الأسود

تستضيف مدينة أوردو التركية، اليوم الاثنين، القمة الثانية للسياحة والاستثمار في منطقة البحر الأسود (شمال)، التي ستجري برعاية وزارة الثقافة والسياحة في تركيا.

وأورد بيان صادر عن ولاية أوردو، المطلة على البحر الأسود أن القمة الثانية للسياحة والاستثمار في منطقة البحر الأسود ستعقد في الفترة بين 3 - 5 مايو/ أيار المقبل، برعاية وزارة الثقافة والسياحة بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية.

وتهدف القمة إلى تعزيز أواصر التعاون بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة، وتركيا من جهة أخرى، وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون وخاصة في المجال الثقافي.

وأضاف البيان أن القمة ستجري بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع السياحي في تركيا وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلي وسائل الإعلام، وأن عدد المشاركين في القمة سيبلغ 650 مشاركا.