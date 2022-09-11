"جولة إسطنبول" خدمة مجانية لركاب الترانزيت على متن الخطوط التركية

فرت الخطوط الجوية التركية ضمن برنامج "تور إسطنبول" لركاب الترانزيت الدوليين، جولة مجانية على معالم إسطنبول التاريخية والثقافية في مضيق البوسفور.

ويحرص البرنامج، على إسعاد المسافرين، الذين بدورهم يستمتعون بالتجول عبر معالم إسطنبول السياحية، وبالتعرف أكثر على قيم الشعب التركي الثقافية والتاريخية.



وفي تصريحات، أعرب جانلوكا بيتسوني، المسافر عبر الخطوط التركية من جنوب إفريقيا إلى صقلية، عن سعادته بالمشاركة في الجولة.

وأضاف: "أنا محظوظ لأنني شاركت في جولة البوسفور هذه، شاهدت جمال المدينة التاريخية".

وتنطلق الجولات من مطار إسطنبول برفقة مرشدين سياحيين ثم إعادتهم إلى المطار.

وتنظم الجولات مع بما يتناسب مع مواعيد رحلات مسافري الترانزيت.

ويستهدف البرنامج المجاني، المسافرين العابرين من مطارات إسطنبول، ولديهم ساعات انتظار تتراوح بين 6-24 ساعة.

ويحرص البرنامج على إسعاد المسافرين، الذين بدورهم يستمتعون بالتجول عبر معالم إسطنبول السياحية، وبالتعرف أكثر على قيم الشعب التركي الثقافية والتاريخية.

واستأنفت الخطوط الجوية في 4 يوليو/تموز الماضي الجولات المجانية لركاب الترانزيت الدوليين، بعد توقفها عام 2020 بسبب جائحة كورونا.