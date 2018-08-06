تركيا.. البدء بعملية نقل معقدة لبناء تاريخي يزن 1500 طناً

بدأت عدة جهات تركية رسمية بعملة نقل معقدة لبناء تركي تاريخي (حمام تركي) يزن أكثر من 1500 طناً لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات.

وقررت الجهات التركية المختصة نقل الحمام التاريخي الذي يصل عمره إلى 650 عاماً للحفاظ عليه بعد أن بات موقعه يقع ضمن منطقة بناء سد وبحيرة اصطناعية في محافظة باتمان التركية.

وخشية من أن يؤدي أي تسرب للمياه إلى المخاطرة بالمكانة التاريخية للبناء وبعد أسابيع من التحضيرات الواسعة بدأ عشرات المهندسين وبحراسة أمنية كبيرة في نقل البناء المتوقع أن تنتهي عمليات نقله وتثبيته في مكانه الجديدة خلال 6 ساعات من بدء العملية.

ولإحياء المكان الجديد للبناء سوف يتم بناء حديقة ثقافية تحيط به.