Auf Wunsch von Venezuela: Türkei plant Bau von Moschee in Caracas

Die Türkei habe gemäß dem Wunsch der venezolanischen Behörden mit der Planung einer Moschee in Caracas begonnen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montagabend bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Nicolas Maduro.

„Nach der Bitte Venezuelas planen wir in Caracas den Bau einer der Freundschaft beider Länder würdigen Moschee", so Erdoğan. Die Behörden in Venezuela hätten sich kooperativ und entgegenkommend gezeigt. Das türkische Volk wisse dies zu schätzen.

Erdoğan bedankte sich bei dem lateinamerikanischen Land und seinen Staatschef für die entgegengebrachte Gastfreundschaft und lobte Maduros solidarische Haltung in der Palästinenser-Frage.

Die Türkei sehe Venezuela als Partner in Übersee. Man lege daher großen Wert auf die Zusammenarbeit und Freundschaft mit dem Land.

Präsident Erdoğan befindet sich derzeit auf einer offiziellen Lateinamerika-Reise, die er nach dem Abschluss des G20-Gipfels antrat. Dabei besuchte er zunächst Paraguay und kam dort mit seinem Amtskollegen Mario Abdo Benitez zusammen.

Erdoğan ist der erste türkische Präsident, der zu einem offiziellen Staatsbesuch in Paraguay und Venezuela empfangen wurde.