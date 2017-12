Berliner liefert Polizei ungewöhnliche Begründung für Cannabis-Plantage

Mit einer ungewöhnlichen Begründung für seine Cannabis-Plantage hat ein Mann in Berlin auf das Verständnis der Polizei gehofft. Der 32-Jährige sagte den in seine Wohnung gekommenen Beamten, er benötige die Pflanzen, um seine Familie zu ernähren. Nach Polizeiangaben ließen die Ordnungshüter die Erklärung aber nicht gelten: Der Mann sei festgenommen, die Drogenplantage sowie diverse Betäubungsmittel, Feinwaagen und Bargeld beschlagnahmt worden.

Nachbarn hatten am späten Donnerstagabend wegen lauter Musik in der Wohnung des 32-Jährigen die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, fanden sie eine offene Wohnungstür vor und stellten einen verdächtigen Geruch fest. Im Wohnzimmer entdeckten sie zwei Männer beim Konsum diverser Drogen, in einem Nebenzimmer eine Plantage mit rund 150 Cannabispflanzen. Auch gegen den 35 Jahre alten Bekannten des Mieters wurden den Angaben zufolge Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.