Brand in Flüchtlingsunterkunft in Bergisch Gladbach: Neun Verletzte

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach sind am Montagabend neun Menschen verletzt worden. Acht Bewohner der Unterkunft seien schwer, einer leicht verletzt worden, teilte die örtliche Feuerwehr mit. Die Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Das Feuer im Wohnbereich sei schnell gelöscht worden, teilte die Feuerwehr weiter mit. Der Bereich sei vorerst aber nicht mehr bewohnbar. Die 56 Bewohner des betroffenen Bereichs würden in anderen Teilen der Einrichtung untergebracht, hieß es.

An dem Einsatz waren dutzende Rettungskräfte beteiligt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.