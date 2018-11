Bundesweit existieren 73 nachgewiesene Wolfsrudel

In Deutschland leben aktuell 73 nachgewiesene Wolfsrudel. Damit stieg die Zahl im Vergleich zum vorigen Jahr um 13, wie das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf (DBBW) am Donnerstag in Bonn mitteilten.

Sie beriefen sich auf Daten aus den Bundesländern. Demnach gibt es außerdem noch 30 Wolfspaare und drei Einzeltiere.

Die meisten Wölfe leben den Angaben zufolge in Brandenburg, gefolgt von Sachsen und Niedersachsen. Erstmals seit Ausrottung der Raubtiere vor mehr als 150 Jahren wurde in der laufenden Beobachtungsperiode auch wieder ein Rudel in Bayern bestätigt.

BfN und DBBW führen für jedes Jahr die von den Bundesländern über einen Zeitraum von einem Jahr erhobenen verlässlichen Informationen zum Wolfsvorkommen zusammen.