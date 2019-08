Verteidigungsministerium: Vorbereitungen für Sicherheitszone laufen nach Plan

Die Haltung der Türkei in Bezug auf die geplante Sicherheitszone in Nordsyrien bleibt unverändert

Wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, laufen die Vorbereitungen für die Zone in Abstimmung mit den USA.

In der Erklärung lehnte das Ministerium zugleich einzelne Behauptungen ab, wonach die Türkei ihre Vorhaben geändert hat. Das entspreche nicht der Wahrheit. „Aktivitäten, die in Abstimmung mit den USA durchgeführt werden, werden der Öffentlichkeit (...) zur richtigen Zeit und am richtigen Ort angekündigt."

Am 7. August haben sich die Türkei und die USA auf eine gemeinsam koordinierte Sicherheitszone im Norden Syriens geeinigt. Das Befehlszentrum wird in der Türkei liegen. Die gesicherte Pufferzone soll nicht nur die Sicherheitsbedenken der Türkei aus dem Weg räumen, sondern auch eine Rückkehr der vertriebenen Syrer ermöglichen.