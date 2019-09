Anwerbung von Pflegekräften: Spahn startet Mexiko-Reise

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist am Donnerstag nach Mexiko gereist, um dort ausländische Pflegefachkräfte für Deutschland anzuwerben. Dazu sollen entsprechende Vereinbarungen unterschrieben werden, wie Ministeriumssprecher Hanno Kautz vor dem Abflug mitteilte. Der Gesundheitsminister wird außerdem 15 Pflegeausbildern zu einer Seminarreise nach Deutschland einladen.

Ziel ist, den Ausbildern Einblick in das deutsche Pflegesystem zu gewähren und sie gleichzeitig dafür zu gewinnen, dass sie nach ihrer Rückkehr nach Mexiko für die Arbeit in Deutschland werben. "Wir brauchen für Deutschland auch ausländische Fachkräfte, um unseren großen Personalbedarf in der Pflege zu lösen", erklärte Spahn. "Nach dem Kosovo und den Philippinen sprechen wir nun auch mit Mexiko über die verstärkte Anwerbung von Pflegekräften."

Das Land sei jung, die Pflegeausbildung gut, außerdem sei "die kulturelle Nähe" vorhanden. "Wer mit anpacken will und bereit ist, sich in unserer Gesellschaft einzuordnen, ist herzlich willkommen."

100 Pflegerinnen und Pfleger aus Mexiko seien bereits in Deutschland eingetroffen, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. In Mexiko herrscht derzeit ein Überangebot an gut ausgebildetem Pflegepersonal. Es gehe darum, Menschen eine Chance in Deutschland zu bieten, die in Mexiko trotz guter Ausbildung keine Chance auf einen Job hätten, sagte BA-Vorstand Daniel Terzenbach.

Spahn war im Juli ins Kosovo gereist, um dort Pflegekräfte anzuwerben. Die Parlamentarische Staatssekretärin Sabine Weiss (CDU) hatte sich zu diesem Zweck im August auf den Philippinen aufgehalten.

In Deutschland fehlen zehntausende Pflegekräfte, mehrere Bundesministerium haben inzwischen eine konzertierte Aktion gestartet, um den Notstand zu beheben.