Der britische Außenminister Boris Johnson ist nach Angaben der Regierung zurückgetreten. Premierministerin Theresa May akzeptierte die Demission, wie ihr Büro in London in einer E-Mail am Montag mitteilte.

Die Nachfolge werde in Kürze bekanntgegeben.

Die Beweggründe Johnsons waren zunächst unklar. Zuvor war bereits Brexit-Minister David Davis wegen eines Streits über die Verhandlungen zum Austritt des Landes aus der EU zurückgetreten. Johnson gilt als Brexit-Hardliner.