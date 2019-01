Gasexplosion auf Uni-Dach in Frankreich: 3 Verletzte

Bei einer Gasexplosion auf dem Dach einer französischen Universität sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Feuerwehr detonierten am Donnerstag in Villeurbanne bei Lyon drei Gasflaschen, die eine Baufirma auf dem Dach der Hochschule deponiert hatte. Rund 800 Studenten und Lehrkräfte auf dem Campus mussten in Sicherheit gebracht werden.

Die Gasflaschen waren am Donnerstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache explodiert. Über dem Universitätsgebäude stiegen hohe Flammen und eine Rauchsäule auf. In dem betroffenen Gebäude befindet sich auch ein Chemielabor, Gefahren durch chemische Stoffe schlossen die Behörden aber aus. Zu den Verletzten gehört nach Angaben der Präfektur auch ein Feuerwehrmann.

Das Unglück ereignete sich wenige Tage nach einer Gasexplosion in Paris mit vier Toten. In der französischen Hauptstadt gelten sechs Gebäude als einsturzgefährdet. Rund hundert Bewohner können deshalb vorerst ihre Wohnungen nicht mehr betreten. Die Behörden suchen weiter nach der Ursache für das Unglück vom vergangenen Samstag.