Schweden: Türkisches Restaurant angegriffen

Ein türkisches Restaurant ist in der schwedischen Stadt Göteborg Ziel eines Angriffs geworden.

Der Anschlag sei Samstagmorgen um 2 Uhr mit einem selbstgebauten Sprengsatz durchgeführt worden, teilte der Restaurantbesitzer Ismail Yücel der Nachrichtenagentur Anadolu mit.

Yücel habe vom Angriff erfahren, nachdem einer seiner Angestellten, der in der Nähe wohnt, die Explosion gehört und ihn angerufen hatte.

„Als wir zum Restaurant kamen, hatte die Polizei das Gebiet abgesperrt und führte ihre Ermittlungen durch", so Yücel.

Laut der Polizei haben die maskierten Angreifer den Sprengsatz mit Hilfe des Internets gebaut, die Fenster eines benachbarten Theaters zerbrochen und dann in das Restaurant geworfen.

Es gebe keine Verletzte, da das Restaurant zum Zeitpunkt des Angriffs geschlossen war. Allerdings seien alle Fenster zerstört worden und weitere Sachschaden entstanden.

In der letzten Zeit ist die Zahl der die Angriffe auf Muslime im Land gestiegen. Im Juni wurde ein muslimischer Gebetsraum in einem Krankenhaus in derselben Stadt angegriffen. Im Dezember war ein islamisches Kulturzentrum in der südlichen Stadt Säffle ebenfalls Ziel eines Bombenanschlags. Im vergangenen September wurde eine Moschee in der südschwedischen Stadt Öreboro bei einem Brandanschlag niedergebrannt.