Bitcoin gewinnt erneut an Wert

Der Preis für die Kryptowährung Bitcoin hat in den frühen Morgenstunden am Samstag $ 9.000 erreicht – in den letzten 24 Stunden war der Wert um mehr als sechs Prozent gestiegen.

Experten sagen, dass die jüngste Erholung dazu beitragen werde, den starken Verlust der digitalen Währung im ersten Quartal von 2018 zu lindern.

Die Bitcoin-Preise waren nach einem Rekordanstieg von 1.400 Prozent im Jahr 2017 um mehr als 50 Prozent gefallen.

Mit dem jüngsten Anstieg in den vergangenen zwei Wochen stieg der Wert des Bitcoin um fast 29 Prozent.

Auch andere Kryptowährungen schraubten sich am Freitag hoch: Ripple (19%), Ethereum (7,5%) und Litecoin (4%).

Experten begründeten den Wertanstieg unter anderem mit dem Ende der US-Steuerverkaufssaison und der Zunahme von Investoren auf dem Markt.