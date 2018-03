Pornostar Daniels: Ich wurde nach Affäre mit Trump bedroht

Neue Vorwürfe im Zusammenhang mit angeblichen sexuellen Affären von US-Präsident Donald Trump: Die Porno-Darstellerin Stormy Daniels erklärte in einem TV-Interview, ihr sei 2011 physische Gewalt angedroht worden, sollte sie ihre angebliche Affäre mit Trump veröffentlichen.

Daniels, die Trump im März verklagt hat, äußerte sich in einem Interview mit dem TV-Sender CBS, dessen Abschrift am Sonntag veröffentlicht wurde. Sie erzählt darin, dass ein unbekannter Mann sie auf einem Parkplatz angesprochen habe.

"Lass Trump in Ruhe", habe dieser gesagt. Dann habe er ihre kleine Tochter angeschaut und hinzugefügt: "Das ist ein schönes kleines Mädchen. Es wäre schade, wenn ihrer Mutter etwas passieren würde."

"Und dann war er weg", sagte Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt.

Die Schauspielerin gibt an, 2006 eine Affäre mit Trump begonnen zu haben, die mehrere Monate gedauert habe. Der US-Präsident weist dies zurück. Daniels hat mehrere Stellungnahmen unterzeichnet, in denen sie eine Beziehung zu Trump verneint. Im Februar hatte das Magazin "New Yorker" über eine mutmaßliche Affäre Trumps mit dem Playboy-Model Karen McDougal berichtet, ebenfalls im Jahr 2006. Trump war zu diesem Zeitpunkt bereits mit seiner Frau Melania verheiratet. Ein Sprecher des Präsidialamtes hatte den Bericht als Falschmeldung bezeichnet. Auch Vorwürfe anderer Frauen, denen er gegen ihren Willen sexuelle Avancen gemacht haben soll, weist Trump zurück. Reuters hat keinen der Vorwürfe bestätigt.