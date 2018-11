Bisher fast 13.000 Straftaten von Rechtsextremen registriert

Die Polizei hat in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 12.613 Straftaten von Rechtsextremen registriert. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die AFP am Dienstag in Berlin vorlag. Darunter waren demnach 688 Gewalttaten.

Über die neuen Zahlen hatte zuerst der Berliner "Tagesspiegel" vorab aus seiner Mittwochsausgabe berichtet. Demnach wurden bei den Gewalttaten mehr als 300 Menschen verletzt.

Im vergangenen Jahr waren dem Bericht zufolge insgesamt 20.520 rechte Straftaten gezählt worden. Da auch die Zahlen für 2018 durch Nachmeldungen noch ansteigen dürften, ist laut "Tagesspiegel" damit zu rechnen, dass bis zum Jahresende die Größenordnung des Vorjahres erneut erreicht wird.

Weiter registrierte die Polizei bis Ende September des laufenden Jahres 1075 antisemitische Straftaten. Dies geht aus einer weiteren Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Darunter waren demnach 33 Gewalttaten, bei denen 18 Menschen verletzt wurden.

In diesen Fällen seien 554 Tatverdächtige ermittelt worden. 15 von ihnen seien festgenommen worden, jedoch nicht in Untersuchungshaft gekommen. Die große Mehrzahl der mutmaßlichen Täter war demnach dem rechten Spektrum zuzuordnen. 2017 waren insgesamt 1504 antisemitische Straftaten registriert worden.